Туска взбесили "неумные" заявления Зеленского

Некоторые высказывания украинского лидера Владимира Зеленского и властей в Киеве бесят премьер-министра Польши. Дональд Туск назвал заявления Зеленского неумными. По словам Туска, украинские власти страдают отсутствием исторического мышления, понимания чувствительности поляков и эмпатии.

Туск оценил, в частности, поездку главы офиса Зеленского Кирилла Буданова в Польшу. По словам премьера, переговоры Буданова с представителями польских властей закончились провалом. В то же время политик отметил, что помощь Киеву в его конфликте с Москвой остается в списке интересов Варшавы.

Напряженность между Варшавой и Киевом снова усилилась после того, как 26 мая Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ имя "героев УПА". Решение вызвало возмущение в Польше, польский президент Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды республики - ордена Белого орла, передает ТАСС.