Еврочиновники уже не верят в собственные санкции, но надежду навредить России не теряют

Через неделю в Брюсселе стартует саммит ЕС. А за ним - встреча лидеров стран НАТО. В преддверии этих событий Зеленский спешит напомнить о себе. В воскресенье киевский гастролер был в Лондоне. Сегодня осчастливил своим присутствием Таллин. Меняются страны и города, а посыл все тот же: дайте денег на продолжение войны и примите в НАТО и ЕС. Но у Эстонии, например, свои проблемы - и в том числе украинские дроны в небе.

"Россия хочет вбить клин в отношения внутри Европейского союза. Когда в небе над Эстонией, Латвией или Литвой появляются украинские беспилотники, мы понимаем, что они могли изменить курс наших беспилотников. Мы уже начали работать. У нас есть опыт реализации такого рода сотрудничества со странами Ближнего Востока. Теперь мы готовы сделать то же самое с нашими партнерами в Европе", - заявил Зеленский.

В переводе на русский это означает, что Украина готова помочь Прибалтике сбивать украинские дроны над ее территорией за прибалтийские же деньги. Восторга это предложение у президента Эстонии ожидаемо не вызвало. Но и о том, что украинские дроны нацелены на мирные объекты в России и почему летят через территорию его страны, Алар Карис не сказал ни слова. Лишь послушно продублировал генеральную линию Брюсселя: "Сепаратных" переговоров по урегулированию конфликта на Украине без Киева и Евросоюза быть не должно. Европа должна быть вовлечена, как этого хочет Украина. Кроме того, нужно усиливать давление на Россию ради дипломатического урегулирования".

Чтобы войти в переговоры, Европа лезет из кожи вон. Вот только дипломатией в ее так называемых усилиях и не пахнет. Германия заявила о выделении Киеву 300 миллионов евро на закупку 50 тысяч дальнобойных боеприпасов. Практически у границ России - второй день учений НАТО. В Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии задействованы десятки полигонов, а также автомагистрали для взлета и приземления боевых самолетов. Маневры продлятся три недели.

"Что касается потенциальной роли европейцев как посредников, то, как мы видим, они, вероятно, далеки от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения определенных условий России, вероятно, нелогично и неправильно. Для нас это неприемлемо. Но главное, что, насколько мы можем судить, европейцы гораздо больше склонны сосредоточиться на продолжении войны, чем на мирных переговорах", - указал Дмитрий Песков.

В количестве санкций против России Европа давно уже сбилась со счета, скоро, похоже, запутается и в порядковых номерах пакетов. Сегодня объявили 21-й. Среди ограничений - привычно энергетический сектор, банки. И новшество - рыболовство. Так европейцы сами себя лишили нашей трески.