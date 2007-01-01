Жена и маленький сын рядышком: что стало с могилой Александра Дедюшко спустя 19 лет со дня трагической гибели

Актера Александра Дедюшко обожали телезрители. Он прославился благодаря ролям в остросюжетных фильмах "Оперативный псевдоним", "Сармат", "Парни из стали" и "Псевдоним "Албанец"". Россияне запомнили артиста мужественным героем, готовым поставить все на карту и рискнуть ради справедливости и правды.

Жизнь Александра трагически оборвалась, когда ему было всего 46 лет. 3 ноября 2007 года актер погиб в ДТП. На 110-м километре трассы Москва-Уфа автомобиль, за рулем которого сидел Дедюшко, пересек две сплошные линии и влетел под колеса грузовика. В салоне машины находились жена актера Светлана и маленький сын Дмитрий.

Александр с супругой умерли мгновенно, а мальчик, потеряв сознание после страшной аварии, еще какое-то время был жив, но скончался до приезда скорой помощи.

Последний приют семья Дедюшко обрела на Троекуровском кладбище. Актера, его жену и сына похоронили вместе. Спустя время на погосте поставили три памятника из черного камня, на которых выгравированы портреты Александра, Светланы и Димы. Все изображения объединила рамка, стилизованная под кинопленку. Чтобы не росла сорная трава, участок покрыт щебнем.

За последним пристанищем Дедюшко тщательно следят. На могиле все идеально — нет мусора, засохших цветов. Спустя 19 лет после похорон место упокоения артиста выглядит достойно, что в последнее время стало редкостью.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

У Александра осталась дочь Ксения от предыдущего брака. Несмотря на расставание, артист смог сохранить нормальные отношения с бывшей женой. Говорят, они регулярно общались. Вероятно, именно первая семья и приглядывает за участком