Сотни миллионов евро придется дополнительно потратить Словакии в случае отказа от импорта российского газа. По словам представителя компании-оператора словацкой газотранспортной системы SPP Ондрея Шебесты, в Братиславе неоднократно заявляли, что поставки российского природного газа для нее наиболее экономически выгодны.

В связи с запретом на импорт российского голубого топлива с IV квартала 2027 года SPP уже ведет переговоры с тридцатью крупнейшими мировыми поставщиками природного газа. В частности, речь идет о закупках на Ближнем Востоке и в США, приводит слова Шебесты издание Pravda.

В то же время, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил, что Словакия не собирается полностью прекращать закупки российских нефти и газа. Он напомнил, что американский сжиженный природный газ стоит намного дороже, чем импортируемый из России.