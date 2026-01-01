Михаил Мамута назначен заместителем председателя Центробанка

Заместителем председателя Банка России назначен член Совета директоров ЦБ Михаил Мамута. Приказ о назначении подписала Эльвира Набиуллина. Мамута ранее возглавлял Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, сообщает пресс-служба Центробанка.

Как отмечается в пресс-релизе, структура Банка России будет реорганизована. На базе упомянутой службы, которую возглавлял Мамута, создаются два новых подразделения - Служба по защите прав потребителей и Департамент поведенческого надзора.

Исполнять обязанности руководителя Службы по защите прав потребителей будет Екатерина Бутова, и.о. Департамента поведенческого надзора – Сергей Колганов, оба они занимали позиции заместителей Мамуты. Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг будет упразднена в декабре 2026 года.