Брюссель делает ставку на постоянную эскалацию. Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о судах, которые якобы связаны с Россией, свидетельствует о намерении союза сохранять напряженность в отношениях с Москвой, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.

Каллас ранее заявила, что Евросоюз разрешил своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры - которые, предположительно, перевозят российскую нефть. Итальянское издание отмечает, что принятая Брюсселем стратегия становится все более разрушительной для организации. Объединение сталкивается с экономической стагнацией, промышленным спадом и утратой геополитического влияния.

Авторы отмечают, что Брюссель, вместо того чтобы закладывать фундамент для будущей коллективной безопасности на континенте, делает ставку на постоянную эскалацию. Евросоюз рискует: в результате таких действий именно Европа заплатит самую высокую цену за конфликт.