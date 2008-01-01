Яна Рудковская нашла виновных в провале Гном Гномыча: "Саша не мог ничего сделать"

Сын Евгения Плющенко повторил легендарное выступление олимпийского чемпиона на "Евровидении". Гном Гномыч, как Сашу Плющенко зовут родители и поклонники, вышел на крошечный лед в дуэте с Димой Биланом. Но шоу обернулось грандиозным провалом.

13-летний фигурист выступал на искусственном покрытии, пока Дима Билан пел хит 2008 года. Саша пытался исполнить сложные элементы, но у него почти ничего не получилось. Когда видео с Гном Гномычем и Биланом опубликовали в Сети, на юного спортсмена обрушился шквал критики.

За сына вступилась Яна Рудковская. Продюсер заявила, что в провальном выступлении виноваты организаторы шоу. По словам Яны, всё дело в искусственном покрытии — оно оказалось некачественным и опасным. Саша мог упасть и покалечиться, но он выстоял, что уже говорит о мастерстве.

"Для Саши поставили самый дешевый пластик для хоккея за 20 тысяч рублей. Компания РУ.ТВ была в шоке, и мы были в шоке. Мы решили отменить этот номер. Но продюсер премии очень переживал и очень хотел. Саша вышел, и пазлы стали расходиться, его задача была просто не упасть", — объяснила Рудковская.

По словам продюсера, организаторы допустили и другие ошибки. Гном Гномыч и Дима Билан должны были выступать первыми, чтобы на лед не упали блестки после номера певицы Ханны, но внезапно артистов поменяли местами. Кроме того, на площадке не успели закрепить как следует лед.

"За 7 минут они не успели закрепить пазлы, полетели блестки, вся смазка с пластика ушла. Саша не мог ничего сделать, просто контролировал свои движения. Когда Саша прыгал, пазлы расходились, он был в таком состоянии, как робот. Я сказала, что мой сын больше на такие авантюры не пойдет", — заявила Яна в беседе с Георгием Иващенко.