Курбан Омаров увез 10-летнюю дочь от Бородиной

Ксения Бородина и Курбан Омаров со скандалом развелись пять лет назад. Телеведущая узнала, что муж ей изменяет, но не могла поверить в это, ведь они счастливо прожили вместе шесть лет. Ксения наняла детектива, который подтвердил, что у Курбана есть другая. Получив фотографии мужа с любовницей, Бородина просто выставила Омарова вон.

Вскоре после развода Курбана стали замечать с юной красавицей Валерией. Ходили слухи, что она и разрушила брак телеведущей. Бородина остро отреагировала на новые отношения Омарова. Ксения запрещала бывшему мужу знакомить их дочь с любовницей. Только когда Курбан и Лера поженились, телеведущая успокоилась. Сейчас Теона иногда гостит у отца.

Накануне жена Омарова похвасталась, что Курбан забрал дочь и привез ее в свой загородный дом. Теоне уже 10 лет, в этом году у нее родился братик. Девочка с удовольствием проводит время с малышом. Валерия выложила в соцсети видео, на котором Тея и Адам вместе смеялись.

Пользователи Сети пришли в восторг от кадров. Многие отметили, что Теона похожа на папу и братика. "Сразу видно гены Омарова"; "Тея — копия отец"; "Все трое на одно лицо, но Теона самая красивая!"; "Это же надо, как девочка на папу похожа"; "Бородина вообще с дочерью не похожи. Тейка в отца пошла", — пишут россияне в комментариях.