Киев должен выплатить репарации Германии за подрыв газопроводов "Северный поток". С таким призывом выступила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.

Вайдель потребовала, чтобы Украина объяснила, какова ее роль в этом акте государственного терроризма. По ее словам, поток платежей должен быть развернут в обратную сторону - то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия. Этот подрыв нанес гигантский ущерб всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии, заявила политик на брифинге в бундестаге.

Лидер АдГ подчеркнула, что благополучие Германии десятилетиями строилось на импорте российских нефти и газа. Эта бизнес-модель была умышленно разрушена действиями нынешнего немецкого правительства, перешедшего к антироссийской военной риторике. Вайдель подчеркнула: в случае прихода АдГ к власти в Германии после досрочных выборов партия намерена немедленно начать прямые переговоры с Москвой, передает РИА Новости.