На отчетном форуме "Единой России" обсудили, как сделать жизнь граждан комфортнее

Старт сбора предложений в новую народную программу "Единой России" объявили в феврале. За эти четыре месяца поступили сотни обращений от граждан. Идеи генерировали и сами партийцы, обсуждая их в рамках форумов, которые прошли во всех федеральных округах страны.

И вот теперь - итоговая встреча в Москве. В зале - политики, эксперты, ветераны специальной военной операции. Защита их интересов была, есть и будет одной из ключевых задач для "Единой России".

"Впервые мы выстроили систему заботы о фронтовиках до завершения военных действий. Никогда еще в истории нашей страны такого не было. Наш долг облегчить процесс адаптации к мирной жизни тех, кто с оружием в руках защищает наш суверенитет", - заявил Дмитрий Медведев, председатель партии "Единая Россия".

Уже принято свыше 150 различных законов. В частности, по инициативе "единороссов" ветеранами признаны все участники СВО. Позаботилась партия и о различных льготах для них. Это и отдельная квота для зачисления в вузы детей фронтовиков, и освобождение от налогов: на транспорт, имущество и землю. Еще одно важнейшее направление - реабилитация ветеранов. И в этом смысле именно Москва послужила для всей страны примером.

"Спасибо большое Сергею Семеновичу Собянину, который создал единый центр на Береговой, где ребята после уже демобилизации приходят в единый центр и получают поддержку", - говорит Александр Шелковой, участник СВО, член партии "Единая Россия".

Столичный опыт с завидным постоянством тиражируется на регионы. Вот и новая народная программа "Единой России" впитала в себя все лучшее, что уже работает в Москве.

"Такие результаты, вне всякого сомнения, - это достижение московской команды. Сергей Семенович здесь присутствует. И много этим занимается", - продолжил Медведев.

Работы и в будущем предстоит немало. И региональным властям, и правительству. И партии, которая всегда выступала в качестве политического фундамента нашей огромной страны.

"Президентом поставлена задача обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Уверен, что единой командой правительством и "Единой Россией" мы обеспечим результат по всем поставленным задачам", - сказал Александр Новак, заместитель председателя правительства.

Это касается и технологического суверенитета, и развития промышленности в очень непростых условиях, и поддержки бизнеса. Особенно малого. "Единая Россия" предложила не снижать порог прибыли для уплаты НДС по упрощенной схеме.

"Единая Россия" внесла сегодня такой законопроект в Государственную думу. Принятие этого законопроекта позволяет малому бизнесу сохранить сто миллиардов рублей в год", - уточнил Андрей Макаров, председатель комитета по бюджету и налогам.

Особое внимание партия продолжит уделять и социальной сфере. Недаром в программе "единороссов" заложен принцип - "государство для человека", заботы и проблемы которого ставятся во главу угла.

"Наша партия подходит к этому решающему дню голосования с выполненными обязательствами перед миллионами людей. И нам не стыдно об этом сказать. То, что мы обещали, мы сделали. Но при этом мы готовы работать и дальше в самых сложных условиях", - заключил Медведев.

Представить свою народную программу "Единая Россия" обещает в августе. А пока этот масштабный документ, рассчитанный на ближайшие пять лет, активно дорабатывают.