ПВО сбила 18 летевших на Москву украинских дронов

Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку противника на российскую столицу. С начала суток ПВО сбито более десятка украинских беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным Собянина, всего за сутки ПВО уничтожила 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на подлете к Москве. На местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны сообщили об отражении атаки украинских дронов в ночь на 9 июня. По данным военного ведомства, средства противовоздушной обороны сбили за ночь 140 беспилотников ВСУ над регионами России.