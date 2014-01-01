В Пентагоне сознались, что делали из комаров биологическое оружие

Наших людей кровососущими сложно напугать. Но то, что происходит в этом году, из ряда вон. Нашествие комаров - в целом ряде регионов. Руки и ноги опухают. Дело порой доходит до хирургического вмешательства, если образуется паразитарная киста. Жутких червей, занесенных комарами, достают даже из глаз.

Конспирологические версии рождаются одна за другой. Масла в огонь подлил Пентагон. Заявив, что размножал комаров-убийц в качестве биооружия. Рассекреченный документ касается эксперимента времен Холодной войны: "130 человек из числа добровольцев были заражены желтой лихорадкой и более 200 - лихорадкой денге при помощи укусов комаров. Для опытов использовался вид Aedes aegypti, который питается кровью человека и переносит лихорадку денге, вирус Зика и желтую лихорадку".

В докладе - черным по белому: комары обладают серьезным стратегическим потенциалом для уничтожения противника. А также отчет о том, как далеко они могут улететь, насколько активно будут кусать и сколько проживут. Эти эксперименты - результат горького опыта, полученного американцами в ходе Второй мировой. В 1943-м в районе Рима их пытались уничтожить с помощью малярийных комаров. Бойцов спасли прививки, но пострадали десятки тысяч мирных жителей.

Интерес американцев после войны к насекомым- убийцам усилился. Появилась программа "Насекомые-союзники", которую мирной назвать никак нельзя .

"В 70-е годы американцы регулярно использовали насекомых для распространения различных опасных заболеваний . Особенно - против Кубы. В 70-х годах была серьезная вспышка лихорадки денге - порядка двухсот тысяч человек пострадало. Американцы распыляли с самолетов на территорию Кубы вот этих комаров", - рассказал Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию.

По странному совпадению сегодня же появилось официальное заявление компании Google о том, что она готова спасти человечество, выпустив 32 миллиона стерильных комаров. Якобы они должны сократить популяцию насекомых, которые переносят смертельно опасные заболевания. Принцип простой: выпущенные самцы - добрые и пушистые, не способные никого укусить - спариваются с дикой самкой, ее яйца не развиваются. Популяция слабеет.

"Эти самцы будут заражены бактерией вольбахия. Это очень интересный организм, который присутствует у очень многих насекомых. Тогда у них не получается жизнеспособного потомства", - объяснил Роман Хряпин, энтомолог, биолог.

Подобные эксперименты уже были. И ни к чему хорошему не привели. Более того - комаров -убийц специально выращивают.

"Американцы пытались в 2014 году бороться с комарами Зика тем, что якобы запускали стерильных самцов, которые должны были как бы сократить поголовье. Но в итоге почему-то поголовье не сократилось. Наоборот - увеличилось в разы. Существуют мини-заводы по производству этих самых комаров. Их финансирует фонд Билла и Мелинды Гейтс и некоторые другие. И все эти работы осуществляются по программам Пентагона", - добавил Никулин.

Российские энтомологи уверены: использовать комаров в качестве биологического оружия неэффективно. Объект капризный. Живет недолго, полностью завися от погоды. То их ветер сносит, то от холода замерзают. Да и цель определить не могут.

Так что если самок наконец-то удастся сделать бесплодными, то нам в условиях экстремального земледелия можно будет жить абсолютно спокойно. Навсегда забыв о секретных докладах Пентагона и комарином зуде.