Ространснадзор сократил плановые проверки более чем на 60%

О сокращении бюрократических процедур в сфере транснадзора шла речь на встрече премьера Михаила Мишустина с главой профильного ведомства Виктором Гулиным.

По его словам, за последние 5 лет федеральная служба сократила плановые проверки более чем на 60%. На этот год их запланировано только 200. Сейчас в приоритете у надзорного органа - профилактические меры. И такая система уже дает позитивные результаты. В прошлом году количество происшествий на транспорте снизилось почти на 5%. Среди нововведений - активное использование беспилотных систем, в том числе для осмотра критически важной инфраструктуры.