Ространснадзор сократил плановые проверки более чем на 60%

О сокращении бюрократических процедур в сфере транснадзора шла речь на встрече премьера Михаила Мишустина с главой профильного ведомства Виктором Гулиным.
По его словам, за последние 5 лет федеральная служба сократила плановые проверки более чем на 60%. На этот год их запланировано только 200. Сейчас в приоритете у надзорного органа - профилактические меры. И такая система уже дает позитивные результаты. В прошлом году количество происшествий на транспорте снизилось почти на 5%. Среди нововведений - активное использование беспилотных систем, в том числе для осмотра критически важной инфраструктуры.
"Важно, что российская транспортная система становится все более современной, технологичной. Соответственно, повышается и ответственность надзорной деятельности в этой сфере. Надо постоянно совершенствовать работу службы, принимать все меры, чтобы гарантировать безопасность перевозок, особенно пассажиров с детьми. Начался летний сезон, школьные каникулы, путешествия, экскурсии. Конечно, надо обратить особое внимание на надлежащую организацию таких маршрутов", - отметил Мишустин.