"У нее проблемы": Волочкова хлестко ответила предсказавшей ей ужасное будущее Штурм

Анастасия Волочкова хлестко ответила Наталье Штурм, которая публично обвинила балерину в алкоголизме. Бывшая прима Большого театра уверена, что певица специально раздувает скандал.

Штурм и Волочкова встретились в минувшие выходные на светском рауте. Знаменитостям стало тесно на красной ковровой дорожке. Когда Наталья позировала фотографам, Анастасия вместе с директором бесцеремонно ее потеснили, отодвинув в сторону.

Певица после такого молчать не стала. Штурм сообщила, что у Волочковой большие проблемы. Мол, примерно так же, как Анастасия, незадолго до смерти выглядел Евгений Осин. Артиста пытались лечить от алкоголизма, но он срывался и уходил в запои.

Балерина такой комментарий о себе не могла оставить без ответа. Волочкова раскрыла, что на самом деле стоит за ее конфликтом со Штурм. Анастасия уверена, что Наталья пиарится на ее имени. По словам артистки, певица создала скандал на пустом месте и быстренько решила развернуть ситуацию в свою пользу, извлечь из нее максимум выгоды.

"Наташа Штурм подошла ко мне на красной дорожке и сама мне сказала: "Ну все, сейчас устроим хайп". А мне этот хайп не нужен, я балерина со своим именем, которое создавала годами ежедневного труда", — заявила Волочкова в беседе с Teleprogramma.org.

По словам экс-примы Большого театра, она занята творчеством и восстановлением здоровья, поэтому времени на склоки у нее просто нет.

"У меня концерты, я берегу свой сустав, восстанавливаюсь после тяжелейшей операции. Никто ее не потеснил. Меня этими дорожками не удивить. Захотелось, упомянув мое имя, сделать для себя какую-то историю. Я не знаю, может, у нее какие-то проблемы", — отметила Анастасия.