Ночью 10 июня над российскими регионами сбили 326 беспилотников

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь отразили атаку 326 украинских беспилотников на регионы России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями. А также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

Все вражеские беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

На подлете к Москве уничтожили 43 БПЛА. О пострадавших или разрушениях на земле не сообщается.

В Крыму дрон повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг", на крыше начался пожар.

Во Владимирской области начался пожар на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нет.

В Миллеровском районе Ростовской области загорелись емкости с топливом. Проведена эвакуация близстоящих домов и дома престарелых.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 140 вражеских БПЛА.