Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма наших бойцов в ходе спецоперации. Рядовой Вадим Ильин, действуя в составе артиллерийского расчета, обнаружил приближающийся вражеский дрон и подал сигнал воздушной тревоги личному составу. А сам занял удобную позицию и ликвидировал БПЛА, который сдетонировал на безопасном расстоянии. Получив координаты наступающего противника, артиллеристы открыли огонь и уничтожили живую силу ВСУ.

Сержант Иван Голиков оказывал первую медицинскую помощь раненым и организовывал их эвакуацию. Во время транспортировки пострадавших он увидел беспилотник с боеприпасом и прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил его. Благодаря его грамотным действиям жизни наших военных были спасены.