Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Одессе, Харькове, Сумской области и в подконтрольных Киеву районах Запорожья. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам.

По всем фронтам наступают на врага российские бойцы в зоне спецоперации. Сокрушительное поражение неприятелю наносит армейская авиация. На кадрах - Су-34. В этот раз экипаж сверхзвукового истребителя получил задание ликвидировать опорник ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг". Бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции легли точно в заданный квадрат.

А это уже по пункту временной дислокации боевиков бьют операторы "Молний". Термобарические заряды FPV - дронов ликвидируют укрепленные позиции неонацистов. Надежную поддержку штурмовикам оказывают танки и артиллерия. В Запорожской области экипаж Т-80 выстрелом с дальней дистанции уничтожил пункт управления БПЛА.

На Краснолиманском участке залпом "Урагана" накрыли скопление вражеской бронетехники. Получив подтверждение о поражении неприятеля, расчет меняет позицию, чтобы уйти от ответного удара и приступить к новой боевой задаче.

От вражеских атак с воздуха наши наземные подразделения надежно прикрывают расчеты ПВО. Экипаж ракетного комплекса "Тор-М 2" круглосуточно ведет радиолокационную разведку и способен поражать цели неприятеля на дистанции до 12 километров и на высоте - до шести. Благодаря высокой мобильности "Тор-М 2" оперативно меняет позиции, не позволяя противнику себя обнаружить.