Тимофей Бордачев объяснил, зачем политики Балкан отдают свой суверенитет

Почему Западу так легко удалось создать вокруг России пояс конфликтных стран, которые начинают торговать своим суверенитетом? И как элиты, захватившие власть в Восточной Европе, пытаются удержать свои позиции при помощи киевского режима?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с программным директором клуба "Валдай" Тимофеем Бордачёвым.

"Им нужно отдать свой суверенитет кому-то, чтобы сохранить лично власть. Чтобы не было сменяемости элит. Это их главная задача – политиков от Таллина до Балкан - состоит в том, чтобы и они правили, и их дети правили", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео