Роспотребнадзор выясняет причины массового отравления в лагере под Красноярском

Массовое отравление в детском лагере "Сокол" под Ачинском Красноярского края. Заболели 16 детей, один ребенок госпитализирован. Медики определили вспышку кишечной инфекции.

Как сообщает канал Kras Mash, родители ранее жаловались на грязную посуду в лагере, неготовность педагогического состава к работе. Утверждали также, что территория не была обработана от насекомых.

Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверки. Возбуждено уголовное дело. Десятки отдыхавших в лагере детей отправлены домой. Обратно их пустят лишь со справкой об отсутствии инфекции.