Глава киевского режима Владимир Зеленский проиграл украинцев в "казино войны". Он заявлял, что его "козырями" были люди – а теперь вновь запросил у Лондона оружие и деньги для превращения украинского народа в пушечное мясо, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила: Зеленский ранее заявлял, что его главные "карты" - это живые люди, смелые и умные граждане. Но теперь ставки выросли до масштабов залогов будущего Украины на поколения вперед. Организовав беспощадную могилизацию "смелых" и "умных", Зеленский продул свой собственный народ в карты.

По словам дипломата, загнанный в угол наркоман прибежал к покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса.