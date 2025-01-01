Судмедэксперт сделал жуткое заявление по делу Усольцевых: вот что ищут в районе исчезновения семьи

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми. Первой версией был побег из страны, но теперь все чаще звучит мнение, что туристов нет в живых. Накануне группа спасателей снова отправилась в тайгу в район исчезновения семьи. Судмедэксперт Александр Аулов рассказал, что они пытаются найти.

Специалист заявил, что за прошедшее с момента исчезновения время от Усольцевых мало что могло остаться. Скорее всего, поисковики пытаются разыскать в тайге кости и одежду.

"Уже прошли осень, зима, весна, и вот уже наступило лето. Если тела просто остались лежать на земле, то сейчас там можно обнаружить только кости — все остальное уничтожено зверями, птицами и процессами гниения. Есть вероятность, что сохранились какие-то фрагменты одежды, но в остальном не осталось ничего", — сообщил Аулов в беседе с "АиФ".

Судмедэксперт отметил, что в поисках сейчас бесполезно использовать собак — запах практически исчез. Найти хоть какие-то следы семьи могут люди, если будут очень внимательно осматривать каждый метр тайги.

Отметим, что поиски семьи, бесследно исчезнувшей во время короткого похода к горе Буратинка, были возобновлены 4 июня. Работы ведутся в районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края. В операции задействованы около 80 человек.