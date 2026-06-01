Рубио обошел тему Украины в переговорах с фон дер Ляйен

Госсекретарь США Марко Рубио переговорил по телефону с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Отчет о беседе политиков опубликован на сайте госдепартамента.

Украинский конфликт в числе тем переговоров Рубио и фон дер Ляйен не упоминается. В сообщении отмечается, что госсекретарь и глава Еврокомиссии обсудили координацию и реагирование ЕС и США на вспышку эболы в Демократической Республике Конго и Уганде.

В заявлении сказано, что приоритетом Вашингтона остается защита здоровья американцев. Это включает и предотвращение вспышки эболы на территории США.