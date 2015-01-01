Агния Кузнецова после развода вышла в свет с новым мужем

Агния Кузнецова в апреле рассказала, что в ее браке с хореографом Максимом Петровым назрели проблемы. В интервью Ксении Собчак актриса призналась, что продолжает жить с мужем, но чувства угасли.

Кузнецова и Петров сыграли свадьбу в 2015 году. Через четыре года звезда фильма "Груз 200" родила сына, мальчика назвали Андроном.

Но сохранить брак актриса и хореограф не смогли. "Когда у нас все только начиналось, я хотела на каждом углу кричать, что я влюбилась. Мы везде были вместе, ходили на мероприятия, ездили отдыхать. Дальше люди растут и меняют взгляды на вещи. Период у нас трудный, не буду скрывать. И назвать его окончательным тоже не могу", — делилась Агния с Ксенией.

Кузнецова тогда не говорила, что они с Петровым развелись. Напротив, актриса отметила, что отношения еще могут наладиться. "Пока не могу сказать, что это развод. Бывают, что люди разводятся и спустя пять лет сходятся. Есть разные варианты, посмотрим. У нас с мужем один общий дом, у нас одно место проживания", — призналась артистка.

Однако спустя два месяца Агния вышла в свет с новым мужчиной и сыном. 40-летняя звезда кино пришла на премьеру фильма "Холоп 3" с бизнесменом Никитой Беляковым. Спутника Кузнецова представила журналистам, как своего мужа.

Беляков на красной дорожке был смущен. Мужчина явно не привык к вниманию прессы и светским мероприятиям. Агния подсказывала мужу, как вести себя перед камерами, а сыну помогала с позированием. И Никита, и Андрон нервничали, но достойно выдержали выход на красную дорожку.