Смятение и сомнения в западном лагере. Еще не подозрение на измену, но в отступлении от европейских ценностей уличен на сей раз президент Финляндии Александр Стубб.

Издание "Юнге Вельт" с тревогой сообщает: заявление финского президента Александра Стубба – нам нужно поговорить с Путиным - идет в разрез с планами Европы вооружиться до зубов.

Европа страдает когнитивным диссонансом, как это называют психологи. С одной стороны, постоянные заявления о гарантиях безопасности и необходимости переговоров, с другой - постоянные призывы быть готовыми к войне с Россией. Страдают этим не только политики, но и эксперты.

Это не городской сумасшедший, это известный профессор университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала, представляет свою книжку со сценариями, как Россия завоюет Прибалтику. И, похоже, ему очень хочется, чтобы его сюжет стал явью. Хотя тот же Масала задает вполне резонный вопрос: "Если нет военной угрозы для альянса, зачем тогда мы предпринимаем все эти масштабные усилия по вооружению? В таком случае - это лишнее". По ту сторону океана разумных экспертов, видимо, побольше.

Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, постоянно повторяет европейцам – да не собираются русские с вами воевать. А украинцам давно пора договариваться с Москвой.

Европейская пресса прямо пишет – Западу плевать на Украину. Лишь России нагадить. Но цена становится слишком высокой. Пока переговоры, о которых говорит президент Финляндии, больше похожи на попытки предъявить России ультиматум. Возможно, голос разума будет услышан. А пока все в действительности не так, как на самом деле.