ПВО сбила 292 дрона ВСУ за 12 часов над российскими регионами

Очередную воздушную атаку на российские регионы отразили силы противовоздушной обороны. За 12 часов сбито 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, беспилотники уничтожались в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени над территорией Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской областей. Также дроны ликвидированы над Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках. По его данным, ПВО уничтожила 18 украинских дронов, летевших на столицу.