На юго-западе Москвы обезвредили подозрительный предмет под электромобилем

На юго-западе Москвы вечером правоохранители обнаружили и обезвредили подозрительный предмет под электромобилем.

Он стоял на парковке рядом с оживленным перекрестком. К месту оперативно прибыли экстренные службы. Соседние улицы перекрыли для транспорта и пешеходов. После проверки машины специалисты провели детонацию. Пострадавших нет.

А утром в подмосковной Балашихе в результате подрыва иномарки ее водитель погиб на месте. Все случилось рядом с многоквартирным домом. По версии следствия, бомбу привели в действие дистанционно во время движения автомобиля. После детонации иномарка загорелась и врезалась в припаркованную машину. Она также получила серьезные повреждения.