Регина Тодоренко: "Ненавижу Баскова, он не имеет права вообще себя так вести с женщиной!"

Регина Тодоренко и Николай Басков устроили публичные разборки. Артисты не поделили гримерку.

Тодоренко и Басков сцепились за кулисами очередного мероприятия. В соцсети слили видео, на котором певец призывает телеведущую научиться хорошим манерам, а та дерзко ему отвечает. Скандал вспыхнул из-за того, что Регина по ошибке заняла гримерку, предназначенную для Николая. Золотой голос России выразил свое недовольство. Телеведущая не растерялась и нашла, что ответить — поинтересовалась, не Баскову ли принадлежат трусы, которые валяются в помещении. Певец съязвил в ответ, мол, это исподнее скорее всего Влада Топалова.

Корреспондент "Пятого канала" решил прояснить ситуацию, и прямо спросил у Регины, из-за чего произошел конфликт с Басковым. Тодоренко вопрос рассмешил. Оказывается, артисты просто шутили.

"Да мы шутили. Ненавижу Баскова, он не имеет права вообще себя так вести с женщиной! Даже несмотря на то, что я на 20 лет его младше! Нет, на самом деле обожаю его", — заявила телеведущая.

По словам Регины, она с детства любит творчество Баскова, а самого певца безгранично уважает. Едкие шуточки музыканта ее ничуть не обижают, тем более в них нет никакого злого умысла.

"Я на него равняюсь, он большой пример для меня. Когда я была маленькая, я слушала его песни, его альбомы и равнялась на Николая Баскова. Возможно, именно поэтому я сейчас стою с ним на одной сцене и разделяю такие крупные мероприятия", — заключила жена Влада Топалова.