США начали наносить удары по Ирану в ответ на сбитый американский вертолет Apache. Об этом заявило Центральное командование ВС США.



"Силы CENTCOM начали по приказу верховного главнокомандующего наносить в целях самообороны удары по Ирану в 17:00 по времени Восточного побережья. Это делается в ответ на вчерашний сбитый вертолет сухопутных войск США Apache", — говорится в сообщении.



Позже президент США Дональд Трамп в интервью ABC News подтвердил ответный удар по Ирану.



"Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом прошлой ночью", — сказал он.



Вчера стало известно о крушении ударного вертолета Apache недалеко от Ормузского пролива. После этого Трамп заявил, что США обязаны ответить исламской республике. Вооруженные силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности после угроз.



США и Израиль начали военные действия против исламской республики 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.