Выдачу загранпаспортов на Украине начали задерживать, сообщило украинское издание "Страна".



"Задержки только начались. Нам пояснили, что не хватает бланков. Насколько сильно могут срываться сроки, мы не знаем. Если заказывать срочное изготовление документа, то за семь рабочих дней, как по стандарту, скорее всего, не сделают. Надеемся, что это будет не дольше двух недель, но точно сказать сложно", — цитирует издание сотрудницу одного из киевских подразделений паспортного сервиса.



Украинцы испытывают сложности при записи на оформление заграничных паспортов: онлайн-запись доступна только через неделю, а в живой очереди приходится стоять несколько часов. Такой ажиотаж может быть связан с началом сезона отпусков, отмечает "Страна".