Во Владивосток прибыло парусное судно ВМС Индонезии

Во Владивосток с неофициальным визитом прибыло парусное судно Военно-морских сил Индонезии. Главная база Тихоокеанского флота - один из пунктов назначения большого учебного похода, который охватывает восемь стран.

В столицу Приморья трехмачтовый барк зашел на 78-й день пути под торжественные звуки барабанов. На берегу иностранных гостей по традиции встретили хлебом и солью.

После официальных приветствий курсанты Военно-морской академии Индонезии выступили перед собравшимися, пройдя маршем по причалу. Во Владивостоке экипаж парусника пробудет до 13-го июня, в программе пребывания - различные культурные и спортивные мероприятия.