Бойцы с опытом обучают контрактников Минобороны необходимым навыкам

Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. После обязательной медкомисии и оформления документов новобранцы проходят серьезное обучение под руководством инструкторов с боевым опытом в зоне спецоперации. Все армейские навыки оттачивают до автоматизма в условиях, максимально приближенных к фронтовым.

Окопы, блиндажи, траншеи и сложные подземные лабиринты. Этот полигон полностью повторяет позиции противника в зоне СВО. Соорудить такую полосу препятствий помогали опытные штурмовики. Сегодня многие из них уже в роли инструкторов готовят новобранцев.

Во время практических занятий инструкторы буквально ведут за руку - подсказывают каждое движение. Опытные бойцы точно знают, чего можно ожидать от противника, который затаился в укрытии. К ошибкам своих подопечных относятся с пониманием, ведь это пока обучение. Сейчас вместо настоящих патронов - холостые, вместо осколочных гранат - взрывпакеты, а вместо боевиков ВСУ - мишени. Если штурм укрепрайона пойдет не по плану, то его можно начать заново. Но в зоне СВО такой возможности уже не будет, поэтому все действия доводят до автоматизма.

У каждого, кто подписывает контракт с Министерством обороны, конечно, совершенно разные навыки. Кто-то умеет обращаться с оружием, а некоторые - автомат ни разу в жизни не держали в руках. За три месяца - именно столько идет подготовка перед отправкой в зону СВО - новички станут уверенными бойцами. Помимо штурмовых действий, они освоят минно-взрывное дело, связь и тактическую медицину.

В связке с будущими штурмовиками тренируются операторы БПЛА. Отрабатывают взаимодействие между "землей" и "небом". Дроны - это, по сути, глаза наших бойцов. Ни одна операция не обходится без так называемых "птичек". Они ведут разведку, доставляют боеприпасы, продовольствие, и, конечно, уничтожают противника. Но ведь и вражеские беспилотники тоже ведут охоту за нашими штурмовиками. Поэтому так важно научиться противодействовать им. Конечно, лучше всего сбить ударный дрон, но это не всегда получается. Тогда единственный вариант - попытаться уклониться от него. Такой навык действительно может спасти жизнь.

Отправляясь в зону СВО, эти военные точно знают: в тылу их родные не останутся без поддержки. Для семей защитников Родины предусмотрены льготы, и различные социальные меры. А военнослужащие при заключении контракта получают единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей. Пункт отбора на службу по контракту работает на улице Яблочкова.