Украинский дрон уничтожил панораму "Оборона Севастополя" в Крыму

Здание музея-панорамы "Оборона Севастополя" оказалось практически уничтожено в результате атаки дронов ВСУ.

"Уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого", - сказал глава Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор заверил, что панораму обязательно восстановят, а противник обязательно ответит за свой подлый удар.

Украинский дрон самолетного типа попал в здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." утром 10 июня. На крыше начался пожар, ему присвоен 4-й ранг. На месте работают 83 человека и 22 единицы техники.

"Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг" была открыта в 1905 году к 50-летию героической обороны города в ходе Крымской войны. Работа над полотном велась в Мюнхене при участии немецких живописцев.