Подведены итоги многодневных поисков пропавших Усольцевых

Шестидневные поиски бесследно пропавших в тайге Усольцевых не увенчались успехом.

Следы семьи обнаружить не удалось, сообщили в краевом учреждении "Спасатель". спасатели обследовали территорию общей площадью 50,5 квадратных километров. Особое внимание было уделено окрестностям горы Мальвинка, где Усольцевы могли искать укрытие.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой пропали 28 сентября. Они вышли в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

Активные поиски семьи завершились 12 октября, они перешли в режим точечных задач. В июне 2026 года следователи возобновили поисковую операцию после схода снега в тайге.

По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. На данный момент приоритетной является версия о несчастном случае.