В Крыму изменили схему движения поездов

Власти Крыма ввели новую схему движения поездов дальнего следования. Ее приняли на фоне участившихся атак ВСУ на железнодорожную инфраструктуру полуострова. Решение вступает в силу с 10 июня.

Теперь составы будут ходить преимущественно в светлое время суток – с 5 утра до 11 вечера, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Те поезда, которые прибывают на полуостров ночью, будут заканчивать движение на железнодорожной станции Керчь-Южная. Дальнейший путь пассажиры продолжат на автобусах.

Пригородное сообщение остается без изменений.