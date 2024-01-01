Бывшая жена изощренно мстит Тимуру Родригезу. Хочет сорвать свадьбу с Катей Кабак?

Тимур Родригез и Катя Кабак готовятся к свадьбе. Однако в близком окружении пары говорят, что бывшая жена шоумена Анна пытается сорвать торжество и изощренно мстит.

В начале июня Тимур Родригез получил уведомление о начале исполнительного производства. Причем якобы приставам передали не свежее судебное решение, а старое соглашение, по которому бывшая жена Анна вновь требует с него 500 тысяч рублей в месяц.

Напомним, по условия брачного договора Тимур ежемесячно переводил Анне 500 тысяч рублей на нее и еще 1,5 — на двоих сыновей. Когда средств стало не хватать, он оспорил условия соглашения, попросив снизить алименты в три раза, а сумму на расходы экс-супруги — упразднить. Суд удовлетворил второе из требований.

В окружении Тимура Родригеза отметили, что Анна ведет себя "как обиженная женщина", хотя тот ей больше ничего не должен. А ведь ситуация может обернуться для шоумена самыми негативными последствиями: арестом счетов и запретом выезда за границу.

"Мы неоднократно говорили Ане, что нет смысла держать обиду, когда у тебя все хорошо — новый обеспеченный мужчина, квартира в центре Мадрида, дети ходят в лучшие школы Испании, Тимур оставил все. Зачем воевать? Но она даже слушать не хочет", - сообщила Starhit одна из подруг бывшей жены Тимура.

Отметим, что до недавнего времени Тимур Родригез считался одним из редких примеров образцового семьянина в отечественном шоу-бизнесе. С супругой Анной он прожил 16 лет, у пары родилось двое сыновей. Тем удивительнее в конце 2024 года прозвучала новость о разводе шоумена. А вскоре выяснилось, что Родригез встречается с актрисой Катей Кабак.

Поползли слухи, что артист попросту изменил жене. Однако Тимур категорически опроверг эту информацию. По словам артиста, он начал встречаться с Кабак только после того, как объявил жене, что принял решение расстаться. Интересно, что сообщил он ей об этом по телефону.

Весной 2025 года Тимур Родригез оформил развод. Сыновья Мигель и Даниэль остались жить с матерью. Также шоумен, по собственному признанию, оставил бывшей жене и детям всю недвижимость.

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