43-летняя Наталья Варвина из "Дома-2" объяснила, почему у нее нет детей

Наталья Варвина считается одной из самых известных представительниц скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Она давно покинула проект, однако люди с большим интересом продолжают следить за ее жизнью посредством соцсетей.

Кто-то считает, что Наталья Варвина вытянула счастливый билет, в 2013 году выйдя замуж за продюсера реалити Алексея Михайловского. Спустя несколько месяцев они обвенчались в церкви у Никитских ворот. Впрочем, в 2017 году Михайловский лишился своей престижной должности, а они с Натальей до сих пор счастливы вместе.

Есть лишь одно, что омрачает этот союз, считают пользователи Сети. У пары нет детей. Периодически Наталье Варвиной задают вопросы, почему она не родила. Отметим, что сейчас ей 43 года. В своем блоге звезда скандально известного "Дома-2" не стала отмалчиваться.

Для начала Варвина отметила, что есть причины, а потом заявила, что задавать такие вопросы бестактно, потому что человеку от них больно. "Вы всерьез ждете, что я начну посвящать вас в свои проблемы со здоровьем?" - задала встречный вопрос Наталья, тем самым давая понять, что причина отсутствия детей совсем не в ее нежелании. Далее Варвина на эмоциях заблокировала человека, который спросил у нее про отсутствие детей.

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