Песков рассказал о планах Путина звонить Трампу в день его 80-летия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал однозначного ответа по поводу возможного телефонного звонка от Владимира Путина к президенту США Дональду Трампу по случаю его юбилея.

14 июня американскому лидеру исполняется 80 лет. Прямого подтверждения или опровержения и Кремля не прозвучало, передает RTVI.

Песков подчеркнул, что у Путина сейчас много дело по российской повестке дня.

Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 29 апреля. В ходе полуторачасовой беседы лидеры двух стран обсудили Иран, Украину и попытку покушения на американского президента.