Меган Маркл выставила интимные фото: грудь наружу

Меган Маркл внезапно расщедрилась со своими многочисленными подписчиками в личном блоге. Опальная герцогиня выложила несколько новых фотографий.

В основном они оказались интимного характера. Ведь на них Меган запечатлела детали своей частной жизни. Например, как ее муж, принц Гарри, играет с их сыном Арчи. Мальчика, правда, можно разглядеть только со спины. На одном из снимков есть и дочка Лилибет. Однако на фото виден лишь ее живот и прядь светлых волос.

Меган и Гарри продолжают следовать своей политике не показывать лица детей, оберегая их приватность. Зато Маркл с удовольствием позирует сама. Так, на одном из снимков невестка британского короля запечатлела себя в джинсовом костюме, при этом кокетливо расстегнув несколько пуговок, тем самым продемонстрировав грудь.

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Герцогиня традиционно запретила комментировать свои публикации. Однако в Сети многие пользователи все равно высказались. Причем если одни рассыпались в комплиментах от исходящей "теплоты" от фото, то другие в очередной раз раскритиковали Меган за "постановочные" кадры. По их мнению, Маркл лишь имитирует счастливую семейную жизнь, а на самом деле только ищет способы заработать, ведь не секрет, что финансовое положение принца Гарри оставляет желать лучшего.

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