Новое обострение: Иран и США привели войска в состояние повышенной боеготовности

Иран даст ответ на любое проявление агрессии в свой адрес. Об этом сегодня заявили в МИДе исламской республики. Дипломатическое ведомство призывает американских солдат и офицеров покинуть Ближний Восток, а страны региона - не позволять США использовать их территорию. Обстановка обострилась этой ночью. Несмотря на формальное перемирие, Вашингтон нанёс удары по 20 целям противника. Мишенями были военные объекты, но повреждены и гражданские сооружения. Тегеран, в свою очередь, атаковал американские базы. Чем объясняют новую эскалацию?

Кто сбил американский вертолет "Апачи" над Ормузским проливом - до сих пор точно не известно. И был ли это намеренный удар ПВО "Корпуса стражей" или случайность - тоже большой вопрос. История странная. Официально сообщается, что иранский беспилотник "Шахед - 136" протаранил Пентагоновский борт. Но как дрон смог догнать вертолет, скорость которого в 3 раза выше, непонятно. Да и если бы догнал, то 50 килограммов взрывчатки в боеголовке разнесли бы "Апачи" на молекулы. А тут - повреждения не критичные. Да и оба пилота живы - здоровы.

Но дело сделано. Повод для нового обострения найден. Иран и США обвинили друг друга в эскалации. Привели войска в состояние повышенной боеготовности. И минувшей ночью открыли взаимный ракетный огонь.

Вот горят расчеты ПВО и радиолокационные станции КСИР. Атакованы военные объекты на берегу Ормуза и в районе Сирика. Взорваны два водохранилища. Несколько тысяч иранцев остались без питьевой воды. Всего, как утверждают США, уничтожены 20 разных объектов.

Иран, ожидаемо, ударил в ответ. Баллистика достигла американских баз в иракском Эрбиле, Иордании, Кувейте и Бахрейне. Сообщается о жертвах среди курдских военизированных формирований - союзников Пентагона. Уничтожены, как утверждает КСИР, и несколько истребителей F-35. Они в момент атаки находились в ангарах. В Тегеране заявили, что могут продолжить и на "земле".

К утру США и Иран заявили о завершении взаимных ударов. И так же, почти синхронно, глава Иранского МИДа Аракчи и вице-президент США Венс дали понять, что предпочитают войне дипломатию. Об этом же обмолвился и Дональд Трамп. Словно мимоходом возвращаясь с матча национальной баскетбольной лиги.

Что бы все и дальше было хорошо, Пентагон на всякий случай перебросил в Израиль с десяток топливозаправщиков. Вот они в аэропорту Бен Гуриона. А Тегеран напомнил, во что эти самолеты могут превратиться. И показательно развернул целую выставку уничтоженной авиационной техники альянса.