Собянин: Москва задает мировые тренды в области стандартизации медсервисов ИИ

Москва активно внедряет сервисы искусственного интеллекта в медицине. Эти передовые технологии стали базой современного московского здравоохранения, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

ИИ-сервисы осуществляют расшифровку миллионов рентгеновских снимков, КТ и МРТ, помогают врачам поликлиник ставить диагнозы и назначать анализы. Это стало возможным благодаря стандартизации методов создания, тестирования и внедрения ИИ-сервисов в практическую медицину.

В Москве уже разработаны 28 национальных стандартов, регулирующих медицинский искусственный интеллект. Пять новых вступили в силу в этом году.