Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Ксюши Очковской

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение девятилетней Ксюши Очковской. Ее историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более трех с половиной миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется еще более 13 миллионов.

У девочки страшный диагноз - синдром Ретта. Из-за которого Ксюша стремительно теряет все приобретённые навыки. Болезнь неумолимо прогрессирует - она уже вызвала потерю речи, эпилепсию, проблемы с сердцем и дыханием. Остановить фатальный регресс сможет инновационный препарат.

Мы продолжаем помогать Ксении все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!