В Москве подвели итоги премии "СоУчастие"

В Москве подвели итоги премии за вклад в развитие донорства крови и костного мозга "СоУчастие". На торжественной церемонии вручили награды победителям и призёрам.

Это неравнодушные жители из разных регионов страны - волонтёры, представители НКО, сотрудники службы крови. Как рассказали организаторы, всего в этом году в мероприятиях премии приняли участие более миллиона человек.

Главная цель проекта - популяризация донорства крови и костного мозга, поддержка инициативных групп в этой сфере, выявление и распространение лучших практик.