Индонезийские курсанты прибыли на учебном паруснике во Владивосток

Индонезийский учебный парусник к главной базе Тихоокеанского флота проходит сквозь утренний владивостокский туман. Еще за сотни метров до причала с его борта слышны звуки оркестра.

Барк "Бима Сучи" становится параллельно причалу и занимает большую его часть. Командира корабля и экипаж встречают по русской традиции — хлебом и солью. Такие традиции индонезийским морякам уже знакомы. Два года назад "Бима Сучи" уже заходил во Владивосток.

"Очередной визит учебного судна "Бима Сучи" станет еще одним звеном в укреплении дружеских отношений между народами наших стран и мирного партнерства на море, основанного на взаимном уважении и взаимодействии", - рассказал Дмитрий Артемов, заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе, контр-адмирал.

На борту судна - курсанты Военно-морской академии Индонезии. Их учебный рейс длится уже 78 дней. И впереди еще полтора месяца. За время похода моряки должны посетить порты восьми стран. Среди них, конечно же, Россия.

"Индонезия и Российская Федерация - это две великие страны, и благодаря совместным учениям мы надеемся, что дружба между нашими странами будет продолжаться и улучшаться в будущем", - отметил Хариянто Сучдженг, командир парусного судна "Бима Сучи", капитан второго ранга.

Над судном развеваются десятки иностранных флагов, это все государства, которые посетил экипаж с самого первого рейса. Во время походов будущие моряки получают опыт и знания, которые пригодится им уже на реальной службе.

На судне три мачты, каждая из которых в высоту 49 метров. На них располагаются 26 парусов. Благодаря чему при ходе только на парусах "Бима Сучи" может развивать скорость до 25 км/час.

Однако у курсантов в программе не только военное дело. Неожиданно для всех встречающих прямо на причале кадеты развернули целое театральное представление.

Во Владивостоке "Бима Сучи" будет находиться до 13 июня. А на День России у курсантов из Индонезии большое выступление. Программу держат в секрете. Но обещают, что шоу будет впечатляющим.