США четыре часа утюжили Иран ракетами в ответ на сбитый вертолет

Новый виток эскалации на Ближнем Востоке: США этой ночью нанёсли несколько ударов по Ирану. Целями стали объекты ПВО, наземные пункты управления и радары возле Ормузского пролива. Как заявили в центральном командовании, это ответ на сбитый американский вертолёт "Апач" у берегов Омана. Военные подтвердили его потерю.

Иранская сторона отмечает, что инцидент произошёл "непредумышленно, из-за напряжённости в регионе".

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции этим утром атаковал несколько баз США. СМИ сообщают об ударах в Бахрейне, Иордании и Кувейте. При этом и Вашингтон, и Тегеран заявляют о приверженности переговорам. Дональд Трамп на фоне нового обострения ситуации не исключил, что мирная сделка всё ещё возможна.

Несмотря на все заявления, США минувшей ночью нанесли новые удары по Ирану в ответ на уничтожение вертолета. Атака длилась около 4 часов. Было поражено около 20 объектов, в том числе иранские радары и системы противовоздушной обороны.