Стилист рассказал, что Анна Седокова пришла на мероприятие для детей в прозрачном платье: "Ахнул, дыхание перехватило"

Стилист Гоша Карцев рассказал курьезный случай про Анну Седокову. Он припомнил, как сексапильная артистка проигнорировала дресс-код.

Однажды Анну Седокову позвали на благотворительный вечер. Он был посвящен сбору денег для лечения детей. "Я обожаю Седокову, честно могу сказать. Это одна из тех звезд, которых я живьем, когда увидел, ахнул, дыхание перехватило", - признался стилист Гоша Карцев.

Именно он и устраивал мероприятие. Дресс-код был очень строгим. Стилист прямым текстом обратился к Анне Седоковой, как ей следовало одеться для такого случая.

"Она была одной из двух гостей, которым я прямо написал: "Ань, это закрытое мероприятие. Очень важно. Дресс-код — элегантный, черный, белый и серебряный. Три цвета. Как хотите, интерпретируйте"… Благотворительный бал, мы собираем деньги детям. Аня Седокова приходит в прозрачном платье из стразов и в обуви для стрипа. В прозрачном! В стразах! Элегантно?" - задал риторический вопрос стилист.

Он отметил, что "просто был рад ее видеть". "Это единственный человек, который просто мимо кассы", - констатировал Карцев, при этом сообщив, что на благотворительном вечере в итоге собрали более десяти миллионов рублей, передает Starhit.

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