Считающий себя ребенком мужчина пытался проникнуть в детсад в Подмосковье

Неадекватный мужчина пытался проникнуть в детский сад в подмосковном Орехове-Зуеве.

Инцидент произошел в дошкольном учреждении на улице Лопатина. 39-летний мужчина размахивал руками, приставал к прохожим, нецензурно выражался, а потом и вовсе попытался проникнуть на территорию детского сада.

Злоумышленника оперативно задержали. На допросе он пояснил, что считает себя ребенком. Мужчину отправили в специализированное медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Ранее СК завел уголовное дело из-за тайных уколов в детском саду "Страна детства" в Туве.