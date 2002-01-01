Ирину Безрукову сняли крупным планом: народ в шоке от того, что стало с ее лицом

Ирина Безрукова вышла в свет. В Сети люди ахнули, увидев свежее фото известной актрисы.

Артистка посетила премьеру фильма Клима Шипенко "Холоп-3". Ирина Безрукова позировала перед фотографами и общалась с журналистами наряду с Аней Чиповской, Павлом Прилучным и Зепюр Брутян, Яниной Студилиной и другими артистами.

В Сеть попали фотографии с мероприятия. Многие интернет-пользователи сильно удивились, увидев свежий снимок Ирины Безруковой. Поклонники гадают, что случилось с лицом некогда одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа.

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Одни комментаторы считают, что всему виной непривычный густой макияж глаз, который зрительно уменьшил разрез, превратив их в "щелочки". Другие же полагают, что всему виной "уколы красоты" и другие манипуляции, в результате которых лицо актрисы словно распухло и превратилось в маску. Фанаты боятся, что Ирина Безрукова может переборщить с "улучшайзингом" и повторить судьбу актрисы Татьяны Веденеевой, которую перестали узнавать даже самые преданные поклонники.

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