В МИД назвали атаку ВСУ по панораме "Оборона Севастополя" варварским актом

Киевские боевики нанесли удар беспилотником по зданию панорамы "Оборона Севастополя". Объект культурного наследия, один из главных символов Города -Героя получил серьёзные повреждения. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку "варварским актом" и отметила, что неонацисты понесут ответственность.

Украинский беспилотник целенаправленно ударил по панораме "Обороны Севастополя" среди ночи. Огонь мгновенно охватил крышу и проник внутрь. Пожару присвоен 4 ранг.

В ликвидации участвуют 83 человека и 22 единицы техники. Пожарные расчеты работали даже несмотря на воздушные тревоги. Но предметный план и полотно, судя по всему утрачены, сообщил губернатор Севастополя и руководство музея.

14 метров в высоту и 115 по окружности. И это не считая предметного плана. Работу выполнил один из лучших баталистов России Франц Рубо. Музей открыл свои двери в 1905 году к 50-летию окончания героической обороны Севастополя в годы Крымской войны. Панорама сразу же стала символом города, памятником мужеству и стойкости русских солдат и матросов.

В 1942 году во время обороны Севастополя немецкая авиация целенаправленно сбросила бомбы на панораму. Хотя командование агрессора знало, что рядом не было военных объектов – это позже подтверждали военнопленные. Спасать шедевр Франца Рубо из пылающего здания прибежали курсанты училища Береговой обороны. Ценой своей жизни они резали на части полотно, укутывали в одеяла и выносили в безопасное место. Несколько фрагментов удалось сохранить, сейчас они готовятся к выставке. Но восстановить всю работу Рубо было невозможно, поэтому после войны советские художники сделали копию на основе сохранившихся частей и архивных фотографий.

Два года назад в здании завершили первую за полвека реставрацию. В том числе заменили кровлю и фонарь – круговое окно через которое проникает свет. Прошлым летом художники приступили к восстановлению полотна и предметного плана. Панораму планировали открыть уже в следующем сезоне. То, что памятник будет восстановлен, сейчас никто не сомневается, но сроки придется сдвинуть.