Фрагменты оригинала панорамы обороны Севастополя уцелели при атаке БПЛА

Часть панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" уцелела после атаки ВСУ.

Фрагменты оригинальной панорамы "Штурм 6 июня 1855 года" Франца Рубо в момент удара находились не в музее, а готовились к экспозиции в другом филиале.

"Два фрагмента панорамы Рубо будут представлены завтра на открытии выставки", — сообщила ТАСС представитель музея.

Это уже второй раз, когда фрагменты оригинала легендарного полотна уцелели. После артиллерийского обстрела и пожара в июне 1942 года удалось спасти 86 частей. Впоследствии их использовали для восстановления панорамы.

Украинский дрон самолетного типа попал в здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." утром 10 июня. На крыше начался пожар, ему присвоен 4-й ранг. Здание музея практически уничтожено.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, противник нанес целенаправленный удар по объекту культурного наследия и обязательно ответит за свой варварский поступок.