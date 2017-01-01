"Я влюбчивая. И я обжигалась": Аня Чиповская рассказала о ребенке

Анна Чиповская считается одной из самых закрытых отечественных актрис. Однако на сей раз артистка сделала исключение и приоткрыла завесу тайны.

Аня Чиповская появилась на премьере фильма Клима Шипенко "Холоп-3". Мероприятие состоялось накануне, 9 июня, в одном из столичных кинотеатров. Известная актриса предстала перед представителями СМИ и фотографами в черном декольтированном платье. Волосы она распустила.

Артистка сыграла роль в новом фильме. "Я играю потрясающую женщину. Она очень земная. Она историк, у нее есть ребенок. И она, некогда обжегшись, не особенно верит в сказки про любовь. Особенно от мужчин, которые выглядят, как Милош Бикович", - рассказала Чиповская, которой по сюжету приходилось взаимодействовать с героем Биковича.

"Я думаю, что у всех женщин есть что-то общее. Я влюбчивая. И я обжигалась", - призналась Аня "КП".

О своей личной жизни актриса предпочитает не распространяться. Известно, что полтора года назад Чиповская оформила развод с актером Дмитрием Ендальцевым. Брак продержался меньше года. При этом отметим, что вместе Чиповская и Ендальцев были порядка шести лет. Они познакомились на съемках фильма "Гороскоп на удачу". В 2017 году актеры начали встречаться, но долго не подтверждали свои отношения.

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